「ワールドシリーズ・第２戦、ブルージェイズ−ドジャース」（２５日、トロント）ドジャースのインスタグラムが更新され、キケ・ヘルナンデスの個性的な球場入りの写真が反響を集めた。ロサンゼルス・レイカーズのキャップをかぶり、映画「ジョーカー」のイラスト入りＴシャツを着用。山本由伸と同じ、ルイ・ヴィトンのバッグを手に球場入りした。ポストシーズンでは抜群の強さを発揮するキケの姿に、ファンからは「今夜は