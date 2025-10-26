2025年10月25日夜、北海道帯広市の交差点で、乗用車とタクシーが衝突する事故があり、タクシーの運転手の男性(75)が病院に搬送されましたが、死亡が確認されました。この事故ではほかにも男女3人が重軽傷を負っています。事故があったのは帯広市西5条南2丁目の市道が交わる交差点です。10月25日午後10時ごろ、目撃者から「車同士の事故で運転手の意識がない」と警察に通報がありました。警察によりますと、帯広市のパ&