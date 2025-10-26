「ワールドシリーズ・第２戦、ブルージェイズ−ドジャース」（２５日、トロント）ドジャースは初回、２死二塁からスミスの中前適時打で先制。先発の山本由伸を援護した。大谷、ベッツが凡退した後、フリーマンが右翼線二塁打で出塁。４番のスミスも続き、ガウスマンから中前適時打を放った。敵地が静まりかえる中、ベンチの大谷も絶叫。初戦を落とし、連敗を避けたいドジャースが先手を奪った。