「ワールドシリーズ・第２戦、ブルージェイズ−ドジャース」（２５日、トロント）ドジャース・大谷翔平投手が１番・ＤＨで出場。初回の第１打席はガウスマンに対して左飛に倒れた。初回、ブーイングを浴びながら打席へ。初球、２球と見逃した後、３球目は外寄りの直球を打ち、左飛に倒れた。敵地からは大歓声がわき起こった。前日の第１戦、チームは大敗したが、大谷は七回にワールドシリーズ初アーチとなる２ランを放って