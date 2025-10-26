ＮＨＫ大阪放送局は２４日、現在放送中の朝の連続テレビ小説「ばけばけ」に出演中の俳優トミー・バストウのコメントを発表した。同作は、島根・松江の没落士族・小泉セツとその夫で作家の小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、何気ない夫婦の日常を描く物語。トミーは英語教師として来日したレフカダ・ヘブンを演じる。トミーは「この作品を通して日本と海外の架け橋になれるよう、できる限りのことをしたいです。