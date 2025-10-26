H3ロケット7号機が、26日午前9時に種子島宇宙センターから打ち上げられました。 H3ロケット7号機は、26日午前9時0分15秒に種子島宇宙センターから打ち上げられました。 ロケットは、搭載している新型宇宙ステーション補給機「HTVーX」を、予定の軌道に投入できれば打ち上げは成功となります。軌道投入は、打ち上げからおよそ14分後の午前9時14分ごろを予定しています。 H3ロケットは、低コスト化を目的