25日、福岡県飯塚市で住宅1棟を半焼する火事があり、住人の70代の男性1人がのどや頭などにやけどを負い、一時意識不明となりました。男性は「魚の缶詰を温めるためガスコンロを使ったあと酒を飲んで寝ていた」と話しています。警察と消防によりますと、25日午前11時ごろ福岡県飯塚市下三緒で「住宅の1階部分から炎が噴出している。」と消防に通報がありました。火は約1時間後に消し止められましたが、住宅1棟を半焼したということ