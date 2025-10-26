JAXA＝宇宙航空研究開発機構は日本時間2025年10月26日に「H3」ロケット7号機の打ち上げを実施しました。JAXAは公式ライブ配信にて、搭載されていた新型宇宙ステーション補給機1号機「HTV-X1」の分離確認を発表しています。打ち上げに関する情報は以下の通りです。打ち上げ情報：H3ロケット7号機ロケット：H3ロケット（H3-24W）打ち上げ日時：日本時間 2025年10月26日9時00分15秒発射場：種子島宇宙センター大型ロケット発射場（日