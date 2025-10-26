日本時間２６日にカナダのトロントで行われている米大リーグのワールドシリーズ（７回戦制）第２戦で、ドジャース（ナ・リーグ）が初回、いきなり先制した。（デジタル編集部）ドジャースは初回、ブルージェイズ（ア・リーグ）先発のガウスマンに対し、大谷翔平、ベッツがともに外野フライに倒れた。ここから、３番のフリーマンが右翼線に二塁打を放つと、４番のウィル・スミスが中前打。真ん中に入ってきたスライダーをコンパ