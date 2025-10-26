米人気テレビドラマ「名犬ラッシー」などで知られる女優ジューン・ロックハートさんが23日、カリフォルニア州サンタモニカの自宅で老衰のため亡くなったことが分かった。100歳だった。家族が25日に発表した声明によると、自宅で娘のジューン・エリザベスさんと孫娘に見守られながら息を引き取ったという。死因は自然死で、葬儀な身内だけで執り行われると米ピープル誌などが伝えている。家族は、ファンに対して献花の代わりに米俳