お笑いコンビ・フットボールアワーがMCを務める、カンテレのおでかけ番組『フットマップ』（毎週土曜後6：30※関西ローカル）が25日に放送され、『キングオブコント2025』王者が「高額旅」を明かした。【写真】見分けつかない！じろう＆堂前＆林田そっくり3ショット今回は、『キングオブコント2025』を制したロングコートダディがゲスト出演し、秋の岡山・倉敷をめぐった。道中の車内では、フットボールアワーの後藤輝基