俳優高嶋政宏（59）が25日放送されたフジテレビ系「教えて!山レーザー」に出演。“医師が通う病院”で美人医師に消化器の定期検査を受けていることを告白した。この日、同番組では芸能人の美容や健康に関する取り組みなどについて特集した。高嶋は毎年1回、正月明けに体が最も不摂生な状態の時期に、あえて胃と大腸の検査をしていると明かした。高嶋は「僕が（胃と大腸検査に）行っているクリニックは、お医者さんたちに聞いたら、