[故障者情報]名古屋グランパスは26日、FWマテウス・カストロ(31)の負傷を発表した。クラブ公式サイトによると、マテウスは今月18日のJ1第34節・横浜FC戦で負傷。MRIで検査した結果、左前十字靭帯損傷と判明したという。マテウスは治療を行うためにチームを離脱。23日にブラジルに帰国している。