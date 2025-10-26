北海道函館中央警察署は2025年10月25日、北海道七飯町の国道で、酒気を帯びた状態で車を運転したとして、函館市の会社員の男(63)を逮捕しました。男は10月25日午後6時半ごろ、七飯町字桜町付近の国道で、酒気を帯びて乗用車を運転した疑いがもたれています。警察によりますと、午後6時ごろに「中央分離帯にぶつかった車がそのまま逃走した」と目撃者から通報がありました。警察官が駆け付けて周辺を探したところ、男の乗用車を発見