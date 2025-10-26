大村市のタクシー会社の敷地内でタクシーを盗んだとして、73歳の男が窃盗の疑いで現行犯逮捕されました。 窃盗の疑いで現行犯逮捕されたのは住所不定、職業不詳の自称 小浦 善徳容疑者(73)です。 警察によりますと、小浦容疑者は25日午後10時50分頃、大村市のタクシー会社の敷地内でタクシーを盗み、運転した疑いが持たれています。 小浦容疑者は酒に酔った状態で客としてタクシーに乗車しました