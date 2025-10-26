◇ワールドシリーズ第2戦ドジャース―ブルージェイズ（2025年10月25日トロント）ドジャースの山本由伸投手（27）が25日（日本時間26日）、ブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第2戦に先発。初回を無失点に切り抜けた。14日のブルワーズとのリーグ優勝決定戦第2戦では、9回3安打1失点でメジャー初完投勝利を飾り、スイープでのワールドシリーズ進出につなげた。あれから中10日。初回に先制点をもらってのマウンドで