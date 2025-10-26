アニメ「プリキュア」シリーズ第22弾『キミとアイドルプリキュア♪』（ABCテレビ・テレビ朝日系／毎週日曜8時30分）の第39話（11月9日放送）に、舞台『Dancing☆Starプリキュア』The Stage（通称・ぼくプリ）のメンバー5名と妖精のパドドゥがゲスト出演することが決定。これを記念して『キミとアイドルプリキュア♪』後期エンディング主題歌「キミとルララ」のコラボダンス動画が公開された。【動画】『ぼくプリ』『キミプリ』が