日本シリーズ第1戦プロ野球の日本シリーズ第1戦は25日、ペイペイドームで行われ阪神がソフトバンクに2-1で勝利した。阪神は6回に佐藤輝明内野手の適時二塁打などで逆転し、先勝を飾った。そんな中、阪神の伝説助っ人がSNSで嬉しいお知らせを発信。ファンを喜ばせている。報告を行ったのはマット・マートン氏だった。自身のXで、阪神の勝利を祝福した上で「私事ですが、12月に日本に一時帰国することになりました！」と記し、12