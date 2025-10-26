経済誌のベテランライターがひとりでガード下のホルモン焼き屋に行った時のこと。“やす子のマラソン時だけ”募金QRコード表示の「24時間テレビ」にツッコミ多数…なぜずっと出さない？若い店員を呼んで「ハツとタンを塩焼き、それから……」と注文を始めたところで、「QRコードでお願いします」と制止されてしまった。「30年前から通っていた店で、2年ほど足が遠のいて久しぶりに行ってみたら、スマホを使ったモバイルオーダ