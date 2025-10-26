トランプ米大統領は24日、韓国との関税・貿易交渉について「妥結に非常に近い」と話した。ホワイトハウス共同取材団によると、トランプ大統領はマレーシア、日本、韓国などアジア訪問へ向かう米大統領専用機内で前日に24日に行った記者らとの問答で、「今回の訪問で韓国と関税交渉を終えると期待するか」と尋ねられこのように明らかにした。トランプ大統領は続けて「彼らが（妥結する）準備できたならば、私は準備できた」と付け加