「病気や骨折をきっかけに突然家族の介護が必要になるのはよくあること。リハビリ代や介護費用を試算しておらず、金銭的に苦しくなった場合、通院を減らして病状が悪化するケースも。預金が底をついて、生活保護を受けたり自己破産してしまう人もいます」【画像】損している人も多い!? 介護でもらえる手当一覧をチェック制度を知らずに陥る介護破産の罠そう話すのは、介護施設経営者で、東京都江戸川区の介護認定審査会委員とし