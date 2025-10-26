J3リーグ第33節 栃木C 1（0-0）0 八戸14:03キックオフ CITY FOOTBALL STATION 入場者数 3,370人試合データリンクはこちら2位チーム（栃木C）が1位（八戸）をホームに迎えたJ3首位決戦。両者の間には勝ち点5の差があり、栃木Cはたとえ勝っても首位には立てない。だが、目標は自動昇格の2位以内よりもJ3優勝を公言する栃木Cにとっては、八戸を射程圏内に捉えるために絶対に勝利が必要な一戦であり、一方の八戸は、3位の鹿児島とは勝