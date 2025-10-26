元大阪府知事で弁護士・橋下徹氏（56）が26日放送のフジテレビ「日曜報道THEPRIME」（日曜前7・30）に出演。自民党と日本維新の会の連立合意書での懸念点を示した。政府は国内外のインテリジェンス、つまり情報収集、分析の機能を一元的に担う司令塔となる国家情報局を創設する方向で調整に入った。現在は内閣情報調査室、、警察の公安部門、法務省の公安調査庁などがそれぞれ情報活動を行っているが、こうした機能を一元