10月25日、金沢競馬場で行われた8R・金沢スプリントカップ（3歳上・ダ1400m）は、塚本征吾騎乗の1番人気、ミスズグランドオー（牡7・高知・目迫大輔）が快勝した。7馬身差の2着に2番人気のハクサンパイオニア（牡5・金沢・加藤和義）、3着にヴァトレニ（せん7・兵庫・石橋満）が入った。勝ちタイムは1:26.8（良）。レースはハクサンパイオニアが先行、ミスズグランドオーは2番手で追走。逃げ粘るハクサンパイオニアにミスズグ