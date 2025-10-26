一足お先にホリデー気分に浸れる、スペシャルなアイテムが多数ラインナップ！ 作家の真下みことさんが新作コスメをお試ししました。作家の真下みことさんが新作コスメをお試し！1、KATEポッピングシルエットシャドウ EX-5ポッピングシルエットシャドウ EX-5 \1,540＊編集部調べ 10/25限定発売（カネボウ化粧品 TEL. 0120-518-520）ミュートマットとグリッター、相反する質感で目元の印象を操る。丸く愛らしい目元に。「温かみの