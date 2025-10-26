小さいポーチを使うときのプチストレスといえば、指が奥まで入らないこと――。ポーチの下のほうにある物が取り出しにくくて、イライラしたことってありませんか？そこで気になったのが、無印良品の「リンクルナイロン 大きく開くポーチ」。見た目はよくある普通の小さいポーチなのだけれど、ファスナーを開けてみてビックリ！ つい近くにいた店員さんに、“これ、すごいですね”と話しかけてしまいました。なんでも、“今