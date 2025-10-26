おひとりさまという言葉が定着しましたが、身寄りのない高齢者も増えています。高齢のおひとりさまで気になることの一つに、死後の財産の行方があるのではないでしょうか。相続人が誰もいない場合、自分の財産がどうなるのか、『【図解】相続＆贈与のすべてわかる本 令和8年度改正対応版』など、相続関連の書籍を多く監修している相続実務士の曽根恵子さんに解説してもらいます。◆おひとりさまでも相続人が本当にいないかを確