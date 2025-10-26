天候不良で打ち上げが延期されていたＨ３ロケット７号機が、まもなく鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げられます。現地から鹿児島読売テレビの仁田尾美菜アナウンサーが伝えます。◇種子島宇宙センターです。Ｈ３ロケット７号機はここからおよそ４キロ先の発射場で静かに打ち上げの時を待っています。天候悪化が予想されるとして２１日の予定が延期されていたロケットですが、２６日の種子島は青空が広がり打ち上