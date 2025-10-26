厚生労働省は、７０歳以上の高齢者が医療機関の窓口で支払う医療費の負担について、現役世代と同じ３割とする対象者の拡大に向けた議論を本格化させる。自民党と日本維新の会は連立政権合意書で、医療費の窓口負担について「年齢によらない真に公平な応能負担の実現」と明記しており、同省は年末までに方向性をまとめる方針だ。２３日に開かれた社会保障審議会（厚労相の諮問機関）の医療保険部会で、厚労省から、３割負担とす