フィットネス用などとしてホームセンターなどでも売っている、伸縮性のあるゴムチューブを使って体の正しい動きを習得するドリル。 練習器具は自分でも安く作れる！ 伸び縮みするチューブです 仕事や気温差で、練習場に行くことすらはばかられる日々が続きますよね。それならばいっそのこと、快適な自宅の室内で効率よく練習してスイングのレベルアップを図りませんか？ クラブを振る