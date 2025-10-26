しばしばマスコミでも取り上げられている、日本政府が抱える巨額の財政赤字の問題。もし無理なく増税できるのであれば、第一選択肢となるのは「固定資産税」だといえます。なぜでしょうか？経済評論家の塚崎公義氏が解説します。無理なく増税できるなら、ぜひとも検討したいところ筆者は、財政が破綻する可能性は小さいと考えており、10年経てば増税が容易な時代が来るから増税を焦る必要はないと思っています。少子高齢化による