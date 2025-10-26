新型無人補給機「HTV―X」1号機を載せ、鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げられるH3ロケット7号機＝26日午前9時宇宙航空研究開発機構（JAXA）は26日午前9時、国際宇宙ステーション（ISS）に食料や実験装置を運ぶ新型無人補給機「HTV―X」1号機を鹿児島県の種子島宇宙センターからH3ロケット7号機で打ち上げた。HTV―Xは約14分後にロケットから分離、打ち上げは成功した。HTV―Xは、2009〜20年に9回の輸送を全て成功させ