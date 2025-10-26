車中泊で全国を旅する29歳の女性画家がいる。その女性画家が1年間の定住先に選んだのは、新潟県弥彦村にある国登録の有形文化財『旧鈴木家住宅』だった。歴史的な古民家で暮らしながら描くのは、たたみ20畳分に広がる“巨大な絵”。2カ月の制作期間に女性画家が抱いた葛藤や迷い、そして完成後の思いに迫った。 ■古民家で制作するアート 新潟県弥彦村にある国登録有形文化財・旧鈴木家住宅に暮らしている、アニー