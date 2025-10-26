国際宇宙ステーション（ＩＳＳ）へ物資を届ける新型無人補給船「ＨＴＶ―Ｘ」１号機が２６日午前９時頃、鹿児島県の種子島宇宙センターから大型主力ロケット「Ｈ３」７号機で打ち上げられた。ＨＴＶ―Ｘは約１４分後に予定の軌道に投入され、打ち上げは成功した。Ｈ３の打ち上げ成功は５機連続となった。ＨＴＶ―Ｘは３０日未明にＩＳＳに到着する予定だ。ＨＴＶーＸは、２００９年から２０年まで運用された先代の「ＨＴＶ（