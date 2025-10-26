２６日午前８時２２分頃、ＪＲ京浜東北線の浜松町駅で人身事故が発生した。この影響で、同線は大宮―大船駅間で運転を見合わせていたが、同９時５２分に再開した。山手線も内回り・外回りで運転を見合わせたが、外回りは同８時３４分に、外回りは同８時５５分に再開している。