トランプ大統領の来日に合わせて、トヨタ自動車がアメリカで生産した車を日本に輸入する「逆輸入」の方針について、アメリカ側に伝える方向で調整していることがわかりました。【映像】トヨタ「逆輸入」伝達で調整 トランプ大統領来日に合わせ27日〜29日の日程で来日する予定のアメリカのトランプ大統領は、日本企業の経営者らとの会合も予定しています。この会合に豊田章男会長も出席するとみられています。関係者によりま