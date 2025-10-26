アメリカのトランプ大統領はアジア歴訪に出発し、中国の習近平国家主席との会談で台湾問題を協議するほか、ウクライナ侵攻を続けるロシアが停戦に応じるよう中国に協力を求める考えを示しました。【映像】トランプ氏のコメント「台湾については協議する。今回は行かないが、遠くないところで話すつもりだ。台湾にとても敬意を払っている」（トランプ大統領）またトランプ大統領は、マレーシアに向かう専用機の中で、ウクライナ