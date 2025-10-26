気象台は、午前9時2分に、大雨警報（土砂災害、浸水害）を石垣市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】沖縄県・石垣市に発表 26日09:02時点石垣島地方では、26日夕方まで土砂災害や低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■石垣市□大雨警報【発表】・土砂災害26日夕方にかけて警戒・浸水26日夕方にかけて警戒1時間最大雨量50mmピーク時間26日昼前