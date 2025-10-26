沖縄県うるま市の勝連城跡で、世界文化遺産登録25周年を記念したイベント「勝連城スカイランタン宵祭り2025」が、11月2日・8日・15日・23日の週末4日間開催されます。LEDスカイランタン約200個が、世界遺産の夜空を幻想的に彩るとともに、最終日の11月23日（日）には沖縄の伝統芸能「全島獅子舞フェスティバル」も同時開催。勇壮な舞と光の共演が楽しめます。「勝連城スカイランタン宵祭り2025」開催日時とアクセス琉球石灰岩の切