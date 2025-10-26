『接待麻雀課』 Ⓒ奥山響介・後藤悠太・新川帆立／講談社※通報しないでください。この賭け麻雀、合法です。この記事の漫画は本サイトでご覧いただけます「賭け麻雀は認知症予防になる」との研究報告を基に、賭け麻雀が合法化された世界で、企業戦士たちが社運を懸け、麻雀バトルを繰り広げていた――！躍進中の新興ゼネコン「風海建設」。クリーンな見積もりとホワイトな労働環境は表向きで、躍進の真の原動力は「接待麻雀課