「BCNランキング」2025年10月13日〜19日の日次集計データによると、コンパクトデジカメ（コンデジ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位PIXPRO FZ55 ブラックFZ55(BK)（KODAK）2位PIXPRO C1 ブラックC1(BK)（KODAK）3位instax mini Evo Blackinstax mini Evo Black（富士フイルム）4位instax mini Evo Browninstax mini Evo Brown（富士フイルム）5位PIXPRO C1 ブラウンC1(BN)（KODAK）6位PIXPRO WPZ2WPZ