［J１第35節］横浜FM ３−０ 広島／10月25日／日産スタジアム横浜F・マリノスは10月25日、J１第35節でサンフレッチェ広島とホームで対戦し、３−０で勝利。６月下旬に大島秀夫監督が就任して以降、２度目の２連勝を飾った。スティーブ・ホーランド体制でスタートした今季は、開幕からの11戦でわずか１勝。その後を引き継いだパトリック・キスノーボ前監督もチームを立て直せず、指揮した８試合で２勝のみにとどまった。2022