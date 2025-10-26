¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø½ªËë¤Î¥í¥ó¥É ¡Ý¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¡¢²ñ¤¨¤Ê¤¤¤¢¤Ê¤¿¤Ë¡Ý¡Ù(Ëè½µ·îÍË22:00¡Á)¤Ç¶¦±é¤¹¤ëÁð¤Ê¤®¹ä¤ÈÉ÷¿á¥¸¥å¥ó¤¬ÂÐÃÌ¤·¤¿¡£°äÉÊÀ°Íý¿Í¤ÎÄ»»ô¼ù(Áð¤Ê¤®)¤¬¡¢°äÉÊÀ°Íý²ñ¼Ò¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤È¶¦¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¾ð¤òÊú¤¨¤¿²ÈÂ²¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢°äÉÊ¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¸Î¿Í¤ÎºÇ´ü¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò²ò¤­ÌÀ¤«¤¹Æ±¥É¥é¥Þ¡£É÷¿á¤Ï¡¢¼ù¤ËÀ¸Á°À°Íý¤ò°ÍÍê¤¹¤ë¡¢¤³¤Ï¤ë¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£(º¸¤«¤é)Áð¤Ê¤®¹ä¡¢É÷¿á¥¸¥å¥ó¡½¡½±Ç²è¡ØËÍ¤ÈºÊ¤Î1778¤ÎÊª