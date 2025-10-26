中国メディアの参考消息は18日、「中国の自動車メーカーが欧州市場を塗り替えつつある」とする米メディア、ジンデイリーの記事を紹介した。記事によると、中国の自動車メーカーの欧州市場におけるシェアは今年8月に5．4％に達し、4カ月連続で5％を超えた。自動車業界情報会社JATOのデータによると、8月の登録台数は前年同月比121％増の4万3500台超で、アウディやルノーなど欧州の主要メーカーの登録台数を上回った。欧州市場では約