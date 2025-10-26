Image: BRIGHT_DIY こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。プラモやフィギュアの塗装に便利なエアブラシのデメリットが、色替えのたびに必要な洗浄やその時間。どうしても作業が止まりがちですよね。そんな常識を覆す便利な塗装ガジェットが電動スプレーガン「SPRITZ」。ノズル付きボトルを丸ごと交換する設計だから、洗浄不要・たった5秒で色替えが完