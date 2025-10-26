フジテレビの動画配信サービス・FODのオリジナルドラマ『あなたを殺す旅』(全6話)の最終話が配信された24日、W主演の和田雅成と高橋大翔がインスタライブを行った。役柄とはまるで違う、明るく、ボケやツッコミまで見せるやり取りに、ユーザーからも「めちゃくちゃ笑った」の声があがった。(左から)高橋大翔、和田雅成○前日22時に「明日の夜、インスタライブできますか?」『あなたを殺す旅』は、浅井西氏による同名コミックの実写