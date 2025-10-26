お笑い芸人の明石家さんまが18日、MBSラジオ『MBSヤングタウン土曜日』(毎週土曜22:00〜23:30)に出演。爆笑問題・太田光との漫才を振り返った。明石家さんま○“古希”は「嫌だと思っていた」さんまと太田は、11日に放送されたTBS系『お笑いの日2025』で、“古希還暦”というコンビ名で漫才を披露。さんまは、「これは太田からのリクエストで、やってくれないか? ということで。太田は前々から、(一緒に)仕事を! って言ってくれる