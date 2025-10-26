サッカーのフランス1部リーグで25日、トゥールーズ戦にフル出場したモナコの南野拓実（右）＝モナコ（ロイター＝共同）【モナコ共同】サッカーのフランス1部リーグで25日、モナコの南野拓実はホームのトゥールーズ戦にフル出場した。チームは1―0で勝った。