フリースペース「メイフラワー」＝9月25日、山形市3世代同居率が全国一の山形県に、生きづらさを抱える若い女性の悩みを聞くフリースペースがある。家庭内では「女性だから」との固定観念が根強く、運営するNPO法人「Sisterhood（シスターフッド）」（山形市）の小笠原千秋代表（45）は「母や妻、娘の役割を脱ぎ、自分らしくいられる場所であってほしい」と願う。（共同通信＝中村茉莉）山形市の住宅街にひっそりと立つ一軒家