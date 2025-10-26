◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３５節柏２―０横浜ＦＣ（２５日・三協Ｆ柏）今更かも知れないが、後半戦のＭＦ中川敦瑛（のぶてる）の活躍は目を見張る。ボランチの位置でリーグ１位のボール保持率を誇る柏の心臓として機能しながら、自らボールを運んで得点に絡んでいく姿は熟練そのもの。足元の技術も優れており、巧みなフェイントで相手をかわしてスペースを作る。この試合でも前半２０分に左サイドで相手選手の股を抜いて抜け